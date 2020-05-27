أنغام تشكر "المتحدة للخدمات الإعلامية": مجهوداتها غير مسبوقة

أعربت الفنانة أنغام، عن سعادتها البالغة من إقامة حفل العيد أمام سفح الأهرامات وأبو الهول، قائلة: "مبسوطة أني بعيد مع الناس في مصر والوطن العربي من خلال قنوات دي إم سي وأون"، وذلك خلال حوارها مع الإعلامية جاسمين طه، على شاشة "دي إم سي"، على هامش الحفل.

ووجهت "أنغام"، الشكر والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، موضحة أن الشركة قامت بمجهود غير عادي العام الحالي خاصة في مجال الدراما، "عاملة أعمال درامية السنة دي محسوسة مش بس في مصر بل في الوطن العربي كله بشكرهم على ده وبحييهم وأتمنى لهم الخير في السنوات اللي جاية".

وتابعت: "بشكر كل من وقف وراء الكاميرات لإنتاج مثل هذه الأعمال الدرامية الناجحة التي ظهرت في السباق الرمضاني المنقضي"، موضحة أنها تابعت مسلسل "الاختيار".