الأمن يمنع أولياء الأمور من الاقتراب للجان الثانوية العامة بكفر الشيخ

توافد منذ قليل، العشرات من طلاب الثانوية العام بمحافظة كفر الشيخ، على اللجان لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى وسط تكثيف أمني وتطبيق إجراءات احترازية لحماية الطلاب والمعلمين المشاركين بأعمال الامتحان من فيروس كورونا المستجد.

وفتحت اللجان أبوابها أمام الطلاب في السابعة والنصف، لمنع تكرار التكدس الذي حدث بمحيط اللجان من قبل الطلاب في الامتحان الماضي (اللغة العربية).

وكثفت قوات الشرطة من تواجدها أمام اللجان ومنعت أولياء الأمور من التواجد في المحيط، كما أغلقت الشوارع المؤدية للجان الامتحانات بالمتاريس الحديدية لمنع اقتراب الأهالي، فيما تواجدت عناصر من المباحث لمنع اقترابهم وفقا للتعليمات الجديدة من وزارة الداخلية.

ويؤدي 19 ألفا و413 طالبا وطالبة اليوم الخميس، ثاني امتحانات الثانوية العامة، بمحافظة كفر الشيخ، في 84 لجنة ثانوية عامة بـ11 إدارة تعليمية.