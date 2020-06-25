قادة أركان جيوش الساحل الأفريقي يبحثون إنشاء قوة لمواجهة الإرهاب

بحث قادة جيوش دول الساحل الخمس الأفريقية، خلال اجتماع طارئ عبر فيديو كونفرانس، إنشاء قوة عسكرية جديدة، لمواجهة الإرهاب.

وذكر الجيش الموريتاني في بيان مساء أمس الأربعاء، أنّ الفريق محمد بمب مكت قائد الأركان العامة للجيوش، بحث مع قادة أركان الجيوش في دول الساحل الخمس، عبر الفيديو خلال اجتماع طارئ بالتشارك مع مجلس السلم والأمن الأفريقي، ظروف وترتيبات إنشاء قوة إفريقية جديدة، قوامها 3 آلاف جندي، لدعم مجموعة الخمس في الساحل في مواجهتها للتهديدات الإرهابية في المنطقة.

وأضاف الجيش الموريتاني، أنّ الاجتماع ناقش تبادل وجهات النظر في الموضوع، وأوصى المجتمعون بمواصلة التشاور للتوصل لبلورة هذا الدعم على أرض الواقع.

وتحتضن العاصمة الموريتانية نواكشوط الأسبوع المقبل، قمة لدول الساحل الخمس، وهي إضافة إلى موريتانيا تضم مالي، النيجر، تشاد، وبوركينافاسو.