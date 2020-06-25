حماية المستهلك: نسعى لتنظيم الباعة الجائلين والعمالة الحرفية المنزلية

قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، إنه سيتم فتح خطوط مباشرة مع الشركات لبحث الشكاوي المقدمة ضدهم بشكل سريع وتطلع عليها الشركة بمجرد أن يتلقاها الجهاز لحلها فورا، كما أن الجهاز يتابع مع الشركات مدى سرعتها في حل الشكاوى المقدمة ضدها.

وأضاف "فرج" خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنه سيتم وضع دليل على الموقع الإلكتروني للجهاز لإيضاح إجراءات خط سير الشكوى من وقت دخولها حتى إنهاؤها وسيتم إتاحته للمستهلك، مؤكدا أن المعرفة حق أصيل من حقوق المستهلك.

وأشار إلى أن الجهاز يسعى لتنظيم الباعة الجائلين "احنا مش هنخترع العجلة"، لافتا إلى أن التجربة الصينية رائدة في هذا المجال، حيث جمعوا الباعة الجائلين في مولات وأعطوهم فترة 5 سنوات لتنظيم أنفسهم والدولة توفر لهم مكان منظم وإنارة.

وأوضح أن الجهاز يسعى لتنظيم العمالة الحرفية المنزلية مثل السباك والكهربائي، لافتا إلى أن تلك العمالة لها قواعد وإجراءات معينة بالقانون وسيتم بحث ذلك مع وزيرة التضامن، مشيرا إلى أن جهاز حماية المستهلك بالرغم أنه جهاز صغير إلا أنه يرتبط مع جميع الوزارات والأجهزة.