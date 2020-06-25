وصول أسئلة الإنجليزي إلى لجان كفر الشيخ وسط حراسة أمنية مشددة

وصلت أسئلة مادة اللغة الإنجليزية لـ84 لجنة امتحانية بمحافظة كفر الشيخ، وسط حراسة أمنية مشددة، وتفقد مسؤولو مديرية التربية والتعليم صباح اليوم، مركز توزيع اسئلة الثانوية العامة ونقل صناديق أسئلة مادة اللغة الإنجليزية عبر السيارات المخصصة لنقلها منذ الخامسة صباحا.

وفي السياق ذاته، وصل طلاب مدارس مركز بيلا للجان الامتحانات بعاصمة المحافظة عبر 49 أتوبيسا جرى تخصيصهم من قبل المحافظة لنقل الطلاب إلى 9 لجان امتحانات مخصصة لهم، بعد قرار وزير التربية والتعليم بنقلهم إلى كفر الشيخ، عقب أحداث الشغب التي شهدتها المدارس العام الماضي.

وجرى تحديد نقاط لتجمع الطلاب، وسط تواجد رجال الشرطة والمرور ومشرفين من التربية والتعليم، لتأمين وصولهم للجان في المواعيد المحددة، زجرى تخصيص 8 أتوبيسات احتياطية.

ويؤدي طلاب مدارس بيلا الامتحانات في 9 لجان بمدينة كفر الشيخ: مدرسة المنتزه للتعليم الأساسي، مدرسة السلام الابتدائية، مدرسة أحمد عرابي، مدرسة الشهيد محمد عاطف التجارية، مدرسة سعد زغلول الابتدائية، مدرسة سيدي جمال، المدرسة التجارة للبنين، المدرسة التجارية للبنات، ومدرسة الزهور الرسمية للغات.