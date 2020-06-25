إخلاء محيط لجان الثانوية العامة في الدقهلية

أخلت مديرية أمن الدقهلية محيط المدارس من أولياء الأمور، وصنعت حرما آمنا بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم، حيث وضعت حواجز حديدية في الشوارع، لتحويل مرور السيارات من أمام المدارس منعا للزحام.

ونظمت مديرية التربية والتعليم دخول الطلاب إلى المدارس وبالحفاظ على مسافات تباعد بين الطلاب أثناء دخولهم للجان، وقياس درجات الحرارة بالإضافة إلى توزيع مستلزمات الوقاية عليهم.

وتسببت الإجراءات في منع تجمعات الطلاب خارج المدارس، وأعطت الفرصة بدخولهم إلى اللجان بمجرد وصولهم.

يذكر أن 47 ألفا و732 طالبا تقدموا لأداء امتحانات الثانوية العامة منهم 23 ألفا و56 شعبة علمي علوم ،و8178 علمي رياضة، و16 ألفا و49 شعبة أدبي في 152 لجنة، بالإضافة إلى لجنة المكفوفين، ولجنة سجن جمصة، ولجنة المتفوقين، ولجنة مستشفى الأورام، بالإضافة إلى أداء 227 طالبا و222 طالبة لامتحانات الدبلومة الأمريكية.

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