طلاب الثانوية العامة بأسيوط يؤدون امتحان الإنجليزي اليوم وسط تكثيف أمني

يؤدى اليوم الخميس، طلاب الثانوية العامة بقسميه العلمي والأدبي امتحان الدور الأول في مادة اللغة الأجنبية الأولى وسط تكثيف أمني وتطبيق إجراءات احترازية لحماية الطلاب والمعلمين المشاركين بأعمال الامتحان من فيروس كورونا المستجد.

وجرى فتح أبواب اللجان أمام الطلاب في السابعة والنصف تنفيذا لتعليمات المحافظ اللواء عصام سعد لمنع تكرار حدوث تكدس بمحيط اللجان من قبل الطلاب كما حدث في مادة اللغة العربية، الذين لم يتم السماح لهم بدخول اللجان إلا الساعة 8.45 الأمر الذي أثار استياء الطلاب وأولياء أمورهم بسبب التزاحم الذي قد يؤدي للعدوى بفيروس كورونا.

وذكر مصدر بلجنة الإدارة بكنترول الثانوية العامة قطاع أسيوط أن عدد الطلاب الذين لهم حق أداء الامتحان هذا العام أكثر من 27400 طالبا بينهم 73 طالبا بمدرسة stem و9 طلاب بمدرسة النور للمكفوفين موزعين على 94 لجنة بينهم لجنة بمدرسة المتفوقين وأخرى سجن ولجنة مكفوفين.

وأضاف المصدر أنه يتم يوميا توزيع أدوات إجراءات الوقاية من كورونا على الطلاب متمثلة في "كمامة, قفاز, كيس معقم" لافتا إلى أنه تجرى تعقيم اللجان قبل دخول الطلاب كما تم تركيب بوابات تعقيم بجميع اللجان.

كانت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، استعدت لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، بتجهيز وتعقيم مقار اللجان بمختلف الإدارات التعليمية كما جرى الانتهاء من أعداد وتجهيز وتعقيم مركز توزيع الأسئلة للثانوية العامة فضلًا عن تجهيز مقرات تقدير الدرجات وفرشهم وتعقيمهم كما جرى تجهيز وتعقيم استراحات رؤساء اللجان والمراقبين، لتوفير سبل الراحة والأمان لهم خلال فترة الامتحانات، وتوزيع وفرش مشتملات الاستراحات المنوط بها استضافة المنتدبين، والتأكيد على المشرفين بالتواجد خلال الـ24 ساعة بالاستراحات لحل أي مشكلة قد تطرأ وتلبية احتياجاتهم.