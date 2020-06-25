إغماء طالبة داخل لجنة بالمنصورة والإسعاف يعالجها

فقدت طالبة في مدرسة المنصورة الثانوية بنات الوعي بعد دخول اللجنة اليوم، وعالجها رجال الإسعاف داخل اللجنة دون حاجة إلى الخروج منها .

وساد التوتر بين أولياء الأمور خارج اللجان بعد معرفتهم بإغماء طالبة، إلا أنّ الجميع اطمأن بعد التأكد من أنّ الطالبة أصبحت بحالة جيدة.

وفي سياق متصل، أشرف الدكتور سعد مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على الفرق الطبية بالمدارس، واطمأن على وجود إسعاف قرب اللجان، وتقديم الإسعافات اللازمة للطلاب.

يذكر أنّ 47 ألفا و732 طالبا تقدموا لأداء امتحانات الثانوية العامة، بينهم 23 ألفا و56 شعبة علمي علوم، 8178 علمي رياضة، و16 ألفا و49 شعبة أدبي في 152 لجنة، إضافة إلى لجنة المكفوفين، ولجنة سجن جمصة، ولجنة المتفوقين، ولجنة مستشفى الأورام، فضلا عن أداء 227 طالبا و222 طالبة امتحانات الدبلومة الأمريكية، علما بأنّ عدد الطلاب لا يزيد عن 14 طالبا وطالبة في اللجنة الواحدة.