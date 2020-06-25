مدير أمن الدقهلية يطالب بإبعاد أولياء الأمور عن لجان الثانوية

تفقد اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، اليوم، الإجراءات الأمنية حول لجان الثانوية العامة في مدينة المنصورة، وأكد ضرورة تنفيذ التعليمات الخاصة بإبعاد أولياء الأمور عن اللجان، وتسهيل عملية دخول الطلاب.

واختلف تنظيم دخول الطلاب في اليوم الثاني لامتحانات الثانوية العامة عن اليوم الأول، بوضع الحواجز الحديدية أمام اللجان، ومنع دخول السيارات أمام الجان.

وأغلقت شرطة المرور في الدقهلية شارع المختلط، وحوّلت مرور السيارات من الشارع بحيث لا تمر من أمام لجنة مدرسة المنصورة الثانوية للبنات، ووضعت الحواجز الأمنية في الشوارع الفرعية لمنع الأهالي من الاقتراب من اللجان.

يذكر أنّ 47 ألفا و732 طالبا تقدموا لأداء امتحانات الثانوية العامة، بينها 23 ألفا و56 شعبة علمي علوم، و8178 علمي رياضة، و16 ألفا و49 شعبة أدبي في 152 لجنة، إضافة إلى لجنة المكفوفين، ولجنة سجن جمصة، ولجنة المتفوقين، ولجنة مستشفى الأورام، وأدى 227 طالبا و222 طالبة لامتحانات الدبلومة الأمريكية، وعدد الطلاب لا يزيد عن 14 طالبا وطالبة في اللجنة الواحدة.