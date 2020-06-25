مقتل 25 عنصرا من طالبان في غارة جوية شمالي أفغانستان

أعلن مسؤولون محليون في أفغانستان، مقتل ما لا يقل عن 25 من عناصر حركة طالبان، في غارة شنتها القوات الجوية الأفغانية في إقليم "بلخ" الشمالي خلال الساعات القليلة الماضية.

ونقلت قناة طلوع الأفغانية، اليوم، عن المتحدث باسم حاكم الإقليم منير أحمد فرهاد قوله، إنّ الغارة الجوية وقعت في منطقة "دولت آباد" أثناء تجمع لعدد من عناصر حركة (طالبان)، وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

من جانبها، ذكرت تقارير إعلامية محلية بمقتل 4 مدنيين خلال هذه الغارة الجوية التي لم تعلق حركة طالبان عليها حتى الآن.