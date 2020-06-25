الرئيس اللبناني يحذر من اندلاع حرب أهلية بسبب "تحركات طائفية مشبوهة"

حذّر الرئيس اللبناني ميشال عون، من احتمالية اندلاع حرب أهلية في البلاد خلال الفترة المقبلة، على هامش اندلاع احتجاجات في عدة مناطق في البلاد.

وقال عون: "لامسنا أجواء الحرب الأهلية بشكل مقلق"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأضاف: "أطلقت بطريقة مشبوهة تحركات مشبعة بالنعرات الطائفية والمذهبية وتجييش العواطف وإبراز العنف والتعدي على الأملاك العامة والخاصة وتحقير الأديان والسباب كحق مشروع".

وقطع ناشطون من الحراك الشعبي، أمس الأربعاء، عددا من الطرق في العاصمة بيروت وشمال لبنان وجنوبه، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الأوضاع المعيشية.

وقطع عدد من الناشطين في الحراك الشعبي في مدينة طرابلس شمالي لبنان، عددا من الطرق بالإطارات المشتعلة والعوائق والحجارة؛ احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار، والأوضاع المعيشية الصعبة.

وفي بيروت، نفذ عدد من المحتجين وقفة أمام مصرف لبنان المركزي احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار.

وقطع عدد من المحتجين طريق جسر الرينج في بيروت، وافترش بعضهم الأرض، مرددين شعارات داعية إلى التحرك احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.