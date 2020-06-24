المطار يستقبل 505 مصريين عائدين من لبنان والسعودية على متن 3 رحلات

استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل اليوم الأربعاء، 3 رحلات طيران استثنائية، قادمة من "السعودية ولبنان" وتقل على متنها 505 مصريين من العالقين هناك، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكشفت مصادر بمطار القاهرة، استقبال رحلة تابعة لشركة العربية للطيران قادمة من لبنان، وتقل على متنها 110 مصريين، ورحلة تابعة لشركة مصر للطيران قادمة من الرياض، وتقل على متنها 213 مصريا، ورحلة لشركة الخطوط السعودية قادمة من الرياض وتقل على متنها 182 مصريا، وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، بإجراء اختبارات قياس درجات الحرارة لجميع الركاب القادمين بصالة الوصول، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة.

كانت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي أعلنت استقبال مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، 32 رحلة طيران ركاب وبضائع دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 3975 مصريا، ومغادرة 33 رحلة سفر استثنائية إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل 1503 ركاب.

ويتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.