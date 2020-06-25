بدء امتحانات الدراسات العليا بجامعة مطروح 10 أغسطس

أصدر مجلس جامعة مطروح، برئاسة الدكتور مصطفى النجار، اليوم، قرارًا بتحديد موعد بدء امتحانات طلاب الدراسات العليا بكليات الجامعة، بدايةً من العاشر من شهر أغسطس المقبل.

وقال "النجار"، إن عدد طلاب الدراسات العليا المقيدين بالكليات المختلفة يبلغ 330 طالبًا وطالبة بالدبلوم العام والخاص وتمهيدي الماجستير والدكتوراه.

وكلف "النجار"، جميع العمداء بإعداد الضوابط اللازمة لإجراء الامتحانات لطلاب الدراسات العليا، في ضوء ما تمر به البلاد من مواجهة لأزمة كورونا، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب.

ولفت إلى أن المجلس الأعلى للجامعات، ترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد الامتحانات المقررة لطلاب الدراسات العليا وفقًا لما تراه، على ألا تحتسب فترة تعطيل الدراسة ضمن المدة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.