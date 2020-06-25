فايقة فهيم تشيد بقرار إنشاء منطقة حرة بالشرقية: ستوفر فرص عمل للشباب

أشادت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2020 بشأن الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية وذلك وفقا لقانون الاستثمار، مشيرة إلى أن هذه المنطقة ستساهم في توفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظة، ومن ثم سيكون لها دور في انخفاض معدل البطالة.

وأوضحت فهيم، في بيان لها، أن مدينة بلبيس أصبحت استثمارية ومعمرة بالعديد من المشروعات القومية التي تم افتتاحها خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يجعل إن شاء هذه المنطقة ضرورة ملحة لتوفير احتياجات وتقديم الخدمات للمواطنين، وتوفير فرص عمل للشباب.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن قانون الاستثمار الجديد حمل العديد من المميزات والامتيازات للمستثمرين وهيأ بيئة ومناخ صالح للاستثمار.