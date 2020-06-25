قوات الشرطة تكثف تواجدها أمام لجان امتحانات الثانوية العامة بالأقصر

كثفت قوات الشرطة من تواجدها أمام لجان الثانوية العامة بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، لمنع التزاحم بجانب تمركز رجال المرور والإسعاف، وتم فرض إجراءات أمنية مشددة لتنظيم لجان امتحانات اللغة الإنجليزية للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 -2020، وقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر بالسيطرة على جميع المدارس التي تقام بها لجان الامتحانات.

وتفقد اللواء أيمن راضى، مدير أمن الأقصر، لجان مدارس خالد بن الوليد، والأقصر الثانوية العسكرية، ومدرسة الإعدادية بنات، لمتابعة دعم الطلاب وتأمينهم خلال أداء الامتحان باليوم الثاني.

وتوافد طلبة الثانوية العامة على اللجان المختلفة بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، وذلك لأداء ثاني امتحانات الثانوية في مادة اللغة الإنجليزية، حيث أدى الامتحان 7004 طلاب وطالبات، وسط إجراءات وقائية واحترازية مكثفة لحماية الطلاب من العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تضم الأقصر 25 لجنة تم توزيع عليها 25 بوابة وكابينة تعقيم وتطهير لخدمة الطلاب خلال الدخول والخروج من الامتحانات.