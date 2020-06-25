التحريات في مقتل ضحية "الزوج الندل": حاول تبرئة القاتل

ذكرت وزارة الداخلية أنّها شكلت فريق بحث من قطاع الأمن العام، لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية، بالعثور على جثة ربة منزل بالشقة سكنها، وبها آثار خنق حول الرقبة وسلامة منافذ الشقة، وعدم وجود بعثرة بمحتوياتها، واكتشاف زوجها سرقة (مشغولات ذهبية، هاتف محمول) خاصين بالمجني عليها.

وأضاف البيان، أنّ جهود فريق البحث أسفرت عن تحديد مرتكبي الواقعة وهما زوج المجني عليها وعامل، وجرى استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

وقرر المتهم الأول "الزوج"، بوجود خلافات زوجية بينه والمجني عليها ورغبته في تطليقها ورفض أسرته ذلك، فاتفق مع المتهم الثاني على ارتكاب الواقعة مقابل مبلغ مالي.

وتبيّن أنّ المتهم الثاني دخل إلى مسكن المجني عليها، وأجهز عليها خنقها فأودى بحياتها، وأضاف المتهم الأول أنّه أبلغ عن اكتشافه سرقة بعض المشغولات الذهبية وهاتف المجني عليها لإبعاد الشبهة الجنائية عنه، وأنّ الواقعة بقصد السرقة، وبمواجهة المتهم الثاني بما جاء في أقوال الأول أيدها.