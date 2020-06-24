"قتلها ومشي في جنازتها".. والد ضحية "الزوج الندل" يكشف تفاصيل الحادث

روى عادل حسن، والد "إيمان" الشهيرة إعلاميا بـ"طالبة ميت عنتر" لـ"الوطن"، تفاصيل جديدة حول الواقعة المأساوية التي تعرضت له ابنته ضحية زوجها الذي دبر لها مكيدة للتخلص منها والطعن في شرفها.

أزهق روحها وعاشرها "بالاتفاق مع الزوج".. القصة الكاملة لجريمة الدقهلية

يحكي "حسن"، أنه استبعد أن يكون الزوج وراء ما حدث لابنته، مشيرا إلى أن المتهم شارك في الجنازة، "صدمتنا صدمتين، الأولى كانت بوفاة إيمان، والثانية بالكشف عن دور زوجها في مقتلها".

ووجه الشكر لرجال المباحث بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، والذين بذلوا جهدا كبيرا لإبراز الحقيقة.

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من العميد جهاد الشربيني، مأمور مركز طلخا، بورود بلاغ من أحد الأشخاص بقرية ميت عنتر، يفيد عثوره على زوجته مقتولة داخل مسكن الزوجية.

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بإشراف العميد عصام أبو عرب، وكيل إدارة البحث، والعقيد علي خضر مفتش مباحث المركز، والرائد مصطفى موافي، وكيل قسم المساعدات الفنية، لكشف غموض الواقعة وتحديد هوية المتورطين.

وبفحص كاميرات المراقبة الموجودة في مسرح الجريمة، تبين أن أحد الأشخاص صعد إلى مسكن المجني عليها مرتديا نقاب، ودخل الشقة ثم نزل بعد فترة.

وبتكثيف التحريات توصل فريق البحث، إلى أن هذا الشخص يدعى "أحمد ر. ا." وشهرته "أحمد العجلاتي، 33 سنة، عامل بمحل ملابس يمتلكه زوج المجني عليها.

وبمواجهة زوج المجني عليها، وبما توصلت إليه خطة البحث، اعترف بتفاصيل اتفاقه مع العامل على اتهام الزوجة بالخيانة.

تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قرر حبس الزوج والعامل 4 أيام على ذمة التحقيقيات.