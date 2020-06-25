صور.. الهدوء يسيطر على لجان امتحانات الثانوية العامة بمطروح

انتظمت لجان امتحانات الثانوية العامة بمطروح، اليوم الخميس، في ظل جهود كبيرة من خلال الأجهزة الأمنية لتنظيم دخول الطلاب الممتحنين، مما أدى إلى سهولة عملية الدخول وسرعتها ومنع الزحام.

وفرضت الأجهزة الأمنية المسؤولة عن تأمين اللجان كردونا أمنيا شاملا عبارة عن حواجز حديدية من جميع أنحاء اللجان العشرة على مستوى المحافظة ومنع تواجد أي مواطن من أولياء الأمور أو المواطنين في الشوارع من الاقتراب من الحواجز أو المرور عبر الحرم الأمني في محيط اللجان، وأدى ذلك إلى هدوء في الحالة الأمنية حول اللجان وعدم وجود أي تجمعات.

وقال الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن اللجان اليوم في امتحان مادة اللغة الإنجليزية أفضل من اليوم الأول، الأمن تولى تنظيم الدخول للطلاب من الخارج، وفرض كردونات حول اللجان، ومسؤولي اللجان يتابعون أعمال التعقيم داخل اللجان لجميع الطلاب واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".