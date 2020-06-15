تركيب 10 بوابات تعقيم ذاتية بلجان الثانوية العامة بمطروح

أعلن الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عن تركيب 10 بوابات تعقيم ذاتية أمام جميع لجان الثانوية العامة بنطاق مراكز ومدن مطروح الثمانية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الوزارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال الامتحانات والحفاظ على الصحة العامة للطلاب ومنتدبى اللجان الامتحانية من المراقبين والملاحظين.

وقال "النيلى" اليوم الاثنين، "قمنا عقب تركيب أول أربع بوابات تعقيم إلكترونية بمقار اللجان الأربعة المخصصة للجان الثانوية فى إدارة مرسى مطروح التعليمية، بتجريب البوابات وتعمل بشكل جيد، وسيتم استخدامها لتعقيم طلاب الثانوية العامة، خلال مارثون الامتحانات والمقرر انطلاقه الأحد المقبل 21 يونيو، ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الوزارة لحماية الطلاب وكافة منتدبي اللجان الامتحانية".

وأضاف "النيلى" أن تعليم مطروح استلم عشر بوابات إلكترونية من مخازن الوزارة بالقاهرة، وذلك لتركيبها على الفور باللجان العشر والتى حددها تعليم مطروح بالتنسيق مع الوزارة لامتحانات الثانوية العامة منها 4 فى إدارة مرسى مطروح التعليمية ولجنة فى إدارة سيوة، ولجنة فى إدارة السلوم، ولجنة فى إدارة برانى، ولجنة فى إدارة النجيلة، ولجنة فى إدارة الضبعة ولجنة فى الحمام.

وأشار إلى أن جميع بوابات التعقيم بداية من إدارة الحمام والضبعة تم الانتهاء من تركيبهم فى مقار اللجان وجارى تجريب البوابات فى إدارات سيوة وسيدى برانى والسلوم من خلال متابعة مديرى الإدارات التعليمية لتلك الإجراءات الخاصة بتجهيز اللجان وتهيئتها للامتحانات وفق التكليفات الوزارية قبل وصول رؤساء اللجان يوم الخميس المقبل لاستلام اللجان.