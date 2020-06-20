10 لجان بمطروح تستقبل 1838 طالبا ضمن مارثون الثانوية العامة غدا

ينطلق غدا الأحد بمحافظة مطروح، اختبار اللغة العربية ضمن ماراثون امتحانات الثانوية العامة، في 10 لجان بإجمالي 1838 طالبا وطالبة.

وقال، اليوم السبت، الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن هناك تعاون بين غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة التعليم وغرفة العمليات الرئيسية بمحافظة مطروح لمتابعة سير الامتحانات.

وأضاف "النيلي" أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يتابع لحظة بلحظة جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب، وتهيئة الاستراحات الحكومية التي يقيم فيها المنتدبون لأعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة.