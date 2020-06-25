إصابة 15 ضابط شرطة خلال مواجهات بعد حفل موسيقي غير مرخص في لندن

قالت الشرطة البريطانية، اليوم، إن 15 ضابطا أصيبوا عندما اندلعت اضطرابات في أعقاب حفل موسيقي غير مرخص له في منطقة بريكستون بجنوب لندن.

وأضافت أنه جرى استدعاؤها إلى الحفل الذي أقيم بالشارع لكن الجمهور رفض التعاون مع الشرطة، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وقالت الشرطة: "استمر الحفل وحضر المزيد من الضباط إلى الموقع وأصبح الجمهور عدائيا تجاههم".

وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي حشودا تدخل في مواجهات مع الضباط وتهاجم عربة شرطة، ولم تتمكن "رويترز" من التحقق بشكل مستقل من صحة تلك الصور.

وذكرت الشرطة أن 15 ضابطا أصيبوا واحتاج اثنان منهم للعلاج بالمستشفى كما لحقت أضرار بعدد من سيارات الشرطة.

وقال قائد الشرطة كولين وينجروف "تلقينا الليلة الماضية العديد من البلاغات من سكان يشكون من تجمع كبير وضوضاء وسلوك غير اجتماعي وعنف، واستجاب الضباط للبلاغات".

وأضاف "تلك التجمعات غير قانونية، كما أنها تشكل خطرا على الصحة العامة وتتعارض مع قيود فيروس كورونا. العنف مع الضباط غير مقبول بالمرة، ولن نتسامح معه بأي شكل".