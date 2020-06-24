بريطانيا: 154 وفاة بكورونا.. والإجمالي 43081 حالة

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى 43081 حالة بعد تسجيل 154 حالة وفاة جديدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأكدت الوزارة البريطانية في بيان صحفي، أنها أحصت 653 إصابة جديدة بالعدوى، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 306862 حالة.

وأضافت الصحة البريطانية، أنها أجرت حتى صباح اليوم أكثر من 8.542 مليون كشف لأشخاص اشتبه بإصابتهم بالفيروس.

وعادت المحلات والمجمعات التجارية فتح أبوابها الأسبوع الماضي بعد 3 أشهر من الإغلاق العام، فيما ينتظر أن تعود المقاهي والمطاعم والفنادق للعمل يوم الرابع من يوليو المقبل كآخر مرحلة من خطة إعادة فتح الاقتصاد.