صور.. متطوعون بالأقصر يوزعون كمامات وكحول أمام لجان امتحانات الثانوية

أقدم شباب متطوعون من إحدى الجمعيات الخيرية بمحافظة الأقصر، على توفير كمامات وجوانتيات وكحول أمام عدد من لجان امتحانات الثانوية بالمدارس، حفاظا على سلامة الطلاب أثناء فترة الامتحانات وللوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال علام رمضان، مؤسس مبادرة "الكرنك بخير"، إن المبادرة وزعت اليوم الخميس، كمامات وجوانتيات وكحول للطلاب الذين لم يكن لديهم الوقائي أمام اللجان، ثم تم تعقيم اللجان قبل الامتحان، وتم أيضا إرفاق أسطوانات أكسجين كبيرة للحالات الطارئة في حالة ضيق التنفس للطلاب، إيمانا بدور الجمعيات والمؤسسات الخيرية تجاه كافة المواطنين اجتماعيا وتنمويا وإنسانيا وثقافيا.

وأضاف أن الفريق الشبابي تدخل أيضًا للمساهمة في تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب بمسافات أمنة حفاظا على سلامتهم، وحرصا منهم على سير الامتحانات بصورة أمنة، قرروا التواجد أمام العديد من المدارس بمحافظة الأقصر خلال أيام الامتحانات بالأيام المقبلة.