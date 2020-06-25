الإنتاج الحربي: نعمل على تأمين مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة

قالت وزارة الإنتاج الحربي، إنها تعمل على تحقيق 6 أهداف، كأهم أهداف لدى الوزارة حاليا في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.

جاء ذلك ضمن تقرير صادر عن الوزارة، اليوم، تحت عنوان "6 سنوات من الإنجازات"، حول أهم إنجازات الوزارة وجهودها في دعم سياسة الدولة وخدمة الاقتصاد الوطني خلال الفترة من يوليو عام 2014، حتى يونيو 2020، وهي الفترة التي بدأت بتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد.

وأضافت الوزارة، في تقريرها، أن أهم تلك الأهداف هو تأمين مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة المدنية من الأسلحة، والذخائر، والمعدات.

وأشارت الوزارة، إلى أنها تشارك في المشروعات القومية، والتنموية، والصناعية في الدولة، وتوطين التكنولوجيا الحديثة في جميع المجالات لتعميق التصنيع المحلي.

وأوضحت أنه من أهم أهداف الوزارة هو تقديم منتجات ذات جودة فائقة في كل من المجالات الدفاعية والمدنية، فضلاً عن رفع مستوى دخل العاملين بالوزارة، ورفع إنتاجية الموارد البشرية.