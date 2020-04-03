العصار: مصر تشهد فترة ازدهار منذ 2014 في كل المجالات

قال اللواء دكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن مصر تشهد فترة ازدهار منذ عام 2014 ونجحت في كل المشاريع الموجودة وقدمت أفضل ما لديها.

وأضاف العصار خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc": "اللي بيشتغل بيبقى عنده طموح وإحنا مش أقل من أي حد تاني، والصناعة في مصر هترقى مش بس بالإنتاج الحربي لكن كل الجوانب، ومن أحد أهم عوامل نجاح الصناعة هي العمالة المدربة".

وعن الأساتذة العاملين بالأكاديمية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي أوضح أنها تدار بشكل جيد جدا وعميدها يعمل أستاذا في الأساس بهندسة عين شمس، ورئيس قسم بها، وفكره متطور للغاية.

وأشار إلى أن الأكاديمية وقعت اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع كليات الهندسة في مصر تتيح لها انتداب أعضاء هيئة تدريس من خريجي كليات الهندسة بجامعتي عين شمس والقاهرة، "عندنا ستاف في كلية الهندسة على أعلى مستوى، وعندهم فرصة لإكمال دراسة الماجستير والدكتوراه، والطلاب يدرسون بأساليب متقدمة في الدراسة بخلاف المعامل والورش وتدريبهم في المصانع".

واستطرد: "العملية مش دراسة وبس، لكن بيشتركوا في بحوث فنية وشغالين على صناعة سيارات كهربية، وعملوا عربية كهربية ومشيت واشتغلت".