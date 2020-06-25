موعد مباراة أرسنال وساوثهامتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستعد فريق أرسنال لمواجهة نظيره ساوثهامتون، اليوم الخميس، الموافق 25 يونيو، في إطار مبارة إياب منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وساوثهامتون

وتقام مباراة آرسنال وساوثهامتون على ملعب "سينت ماري"، ويكون الحكم الأول بها " غراهام سكوت" والحكم الرابع "سيمون هوبر"، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق حسن العيدروس.

موعد مباراة أرسنال وساوثهامتون

وتنطلق مباراة أرسنال وساوثهامتون في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والسادسه مساءً بتوقيت تونس والخامسة مساءً بتوقيت جرينتش.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق أرسنال المركز الحادي عشر في الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بينما يحتل فريق ساوثهامتون المركز الرابع عشر برصيد 37 نقطة.

وعاد الدوري الإنجليزي مرة أخرى يوم 17 من شهر يونيو الجاري، وكانت العديد من المسابقات قد توقفت في الفترة الأخيرة، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا، وتسببها في العديد من الإصابات والوفيات.