الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى العراق لدعمها في مكافحة كورونا

أرسلت الإمارات، اليوم، طائرة مساعدات تحتوي على 10.5 طن من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى العاصمة العراقية بغداد، لدعم جهود 10.5 ألف من العاملين في المجال الطبي، وتعزيز قدراتهم في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وقال القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات في بغداد محمد صالح الطنيجي: "ساهمت دولة الإمارات في دعم الأشقاء العراقيين خلال السنوات الماضية، ولا تزال توفر كل دعم ممكن في المجالات كافة ولا سيما الاقتصادية والتنموية، وكذلك في مجال الحفاظ على التراث الإنساني العراقي، وحمايته في مواجهة التهديدات التي تعرض لها من القوى الإرهابية التي حاولت تدميره وتشويهه".

وأضاف الطنيجي، أنه استمراراً لتلك الجهود، قامت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بإرسال طائرة مساعدات طبية اليوم لدعم الجهود التي يبذلها العاملين في المجال الصحي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي تأتي إضافة إلى ما تم إرساله من مساعدات طبية مؤخراً لإقليم كردستان العراق.

وقدمت دولة الإمارات، حتى اليوم، أكثر من 974 طناً من المساعدات لأكثر من 68 دولة، استفاد منها نحو 974 ألفاً من العاملين في المجال الطبي.

العراق: تسجيل 81 إصابة جديدة بكورونا و82 حالة شفاء بديالي

من جانبها، أعلنت خلية الأزمة الصحية في دائرة صحة ديالي بالعراق، اليوم، تسجيل 81 إصابة جديدة بكورونا المستجد و82 حالة شفاء في المحافظة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء "الشرق الاوسط".

وأضافت خلية الأزمة، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن العدد التراكمي لحالات الشفاء بلغ 248 حالة بعد تسجيل 82 حالة شفاء جديدة، مشيرة إلى أنه جرى تسجيل 8 حالات وفاة ليصبح العدد التراكمي للمتوفين 55 حالة.