العراق يسجل 45 وفاة و1106 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم، تسجيل 45 حالة وفاة و1106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للوزارة أنه "تم فحص 10135 نموذجا في كافة المختبرات المختصة، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 380005 نموذجا"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف أن "مختبرات الوزارة سجلت 1150 حالة شفاء أيضا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأشار البيان إلى أن "عدد المصابين في العراق بلغ 21315 مصابا، وحالات الوفيات بلغت 652، بينما حالات الشفاء فبلغت 9271".

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى انخفاض في الوفيات والإصابات الجديدة مقارنة مع أمس الأحد الذي سجلت فيه 58 وفاة و1259 إصابة جديدة بالفيروس.