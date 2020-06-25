وزير خارجية الاحتلال يعارض خطة "الضم"

عارض وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي غابي أشكنازي، خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي تقضي بضم غور الأردن.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "قناة مكان"، بأنّ أشكنازي يؤيد "خطوات من شأنها أن تؤدي إلى الانفصال عن الفلسطينيين، على أن يتم تنسيقها مع الإدارة الأمريكية، بشكل كامل ومسؤول، إلى جانب الحوار مع دول الجوار بهذا الشأن، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأوضح أشكنازي أنّ الإدارة الأمريكية تولي أهمية لهذا الموقف، مؤكدا حرصه على حماية مصالح إسرائيل الاستراتيجية والأمنية.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم، عن كيليان كونواي مستشار الرئيس الأمريكي ترامب، إنّ الأخير سيدلي ببيان مهم بشأن خطة "الضم"، التي ستعكف إسرائيل على تنفيذها لأراض فلسطينية في الضفة الغربية.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن كونواي أنّه من المقرر أن يحضر كلمة أو بيان الرئيس الأمريكي، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع بيني جانتس.

يشار إلى أنّ نتنياهو، أعلن أكثر من مرة، أنّ حكومته ستضم 30% من مساحة الضفة الغربية، مطلع شهر يوليو المقبل.

بدورها، أعلنت القيادة الفلسطينية، في التاسع عشر من مايو الماضي، أن منظمة التحرير ودولة فلسطين في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين، الأمريكية والإسرائيلية.