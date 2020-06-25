البرغوثي لـ"بومبيو": أمر فلسطين بيدنا وليس بيد إسرائيل

ردّ الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأنّ موضوع الضم قرار إسرائيلي.

وقال في كلمة له بالمهرجان الشعبي الذي نظمته منظمة التحرير الفلسطينية في قرية "فصايل" في أريحا: "قبل قليل خرج بومبيو وزير خارجية ترامب ليقول إنّ مسألة الضم تخص إسرائيل، وأعطى الضوء الأخضر لنتنياهو، لكننا نقول له من هنا، من الأغوار، إنّ أمر القدس والأغوار وكل فلسطين ليس بيد إسرائيل بل بيد شعبنا المناضل والمكافح والصامد في وجه الاحتلال"، وذلك حسب ما ذكرت وكالة "معا" الفلسطينية.

وأضاف: أنّه "رغم وباء (كورونا)، ورغم وباء الاحتلال، ورغم جيش الفاشية الذي حاول أن يمنعنا من الوصول، وصلنا اليوم لنوصل رسالة للعالم أنّ الأغوار مثل القدس كانت وستبقى فلسطينية"، مؤكدا أنّ إسناد شعبنا سيتواصل وفي كل التجمعات والقرى الفلسطينية في الأغوار.

وقال البرغوثي: "نقول لنتنياهو وأركان حكومته وحزبه، لن يمر مخططا ما دام هذا الشعب الفلسطيني على أرض فلسطين، وبإمكانكم أن تعتقلونا وتقتلونا لكن لن تقتلوا اسم فلسطين وإرادة الشعب الفلسطيني".

وأضاف "أنّ هناك ثورة عظيمة تقوم ضد العنصرية في كل أنحاء العالم، ونحن جزء من هذه الثورة، وسيفشل الاحتلال فرض العبودية ونظام الأبرتهايد العنصري علينا".