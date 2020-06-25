المتهم بقتل ضحية "الزوج الندل": اتفقت معاه على 100 ألف

أمر قاضي المعارضات بمحكمة طلخا الجزئية بمحافظة الدقهلية، اليوم، بحبس المتهمين بقتل إيمان عادل، الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة المنصورة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واعترف أحمد رضا، وشهرته "أحمد العجلاتي، 33 سنة، عامل بمحل ملابس يمتلكه زوج المجني عليها، باتفاقه مع زوج القتيلة على التخلص من زوجته واغتصابها لإلصاق تهمة الخيانة بها، مقابل الحصول على 100 ألف جنيه.

وأنكر "حسين ا."، 24 سنة، زوج القتيلة، أمام قاضي التحقيقات اتهامه بالتحريض على قتلها، لافتا إلى أنه كان يخطط لفضحها فقط.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من العميد جهاد الشربيني، مأمور مركز طلخا، ببلاغ أحد الأشخاص بقرية ميت عنتر بعثوره على زوجته مقتولة داخل مسكن الزوجية

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من العميد جهاد الشربيني، مأمور مركز طلخا، بورود بلاغ من أحد الأشخاص بقرية ميت عنتر، يفيد عثوره على زوجته مقتولة داخل مسكن الزوجية.

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بإشراف العميد عصام أبو عرب، وكيل إدارة البحث، والعقيد علي خضر مفتش مباحث المركز، والرائد مصطفى موافي، وكيل قسم المساعدات الفنية، لكشف غموض الواقعة وتحديد هوية المتورطين.

وبفحص كاميرات المراقبة الموجودة في مسرح الجريمة، تبين أن أحد الأشخاص صعد إلى مسكن المجني عليها مرتديا نقاب، ودخل الشقة ثم نزل ب

وبتكثيف التحريات توصل فريق البحث، إلى أن هذا الشخص يدعى "أحمد ر. ا." وشهرته "أحمد العجلاتي، 33 سنة، عامل بمحل ملابس يمتلكه زوج المجني عليها.

وبمواجهة زوج المجني عليها، وبما توصلت إليه خطة البحث، اعترف بتفاصيل اتفاقه مع العامل على اتهام الزوجة بالخيانة.

تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قرر حبس الزوج والعامل 4 أيام على ذمة التحقيقيات.