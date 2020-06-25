"صحة الطود" تعلن توفير مكان لفرز حالات الاشتباه بكورونا

كشف الدكتور عمرو سليم عبدالراضي، مدير الإدارة الصحية بالطود جنوب الأقصر، اليوم الخميس، عن موافقة مديرية الصحة بالمحافظة على توفير مكان لفرز حالات اشتباه فيروس كورونا في نطاق إدارة الطود، وذلك تسهيلا على المرضى أهالي قرى مركز ومدينة الطود للكشف وسرعة تلقي العلاج والمتابعة.

وأوضح عبدالراضي، أنه تم تقديم طلب لمديرية الصحة بالأقصر، للموافقة على توفير مكان لفرز حالات الاشتباه، وتم التنسيق مع إدارة مستشفى العديسات بقيادة الدكتور أحمد فتحي مدير المستشفى ونائبه الدكتور محمد العجمي، لاستقبال حالات اشتباه كورونا من قرى ونجوع مركز الطود يومي السبت والثلاثاء، من الساعة 9 حتى الساعة 1 ظهرا، وذلك للكشف على الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد وصرف بروتوكول العلاج.

وأشار عبدالراضي، إلى أنه من المقرر أن يكون الفحص بالحجز المسبق من خلال إرسال صورة البطاقة الشخصية والتحاليل (صورة دم كاملة، تحليل d dimer، ferretrin) والأشعة إن وجدت وتفاصيل الأعراض على رقم الواتس آب 01121717972 وبالتنسيق مع الدكتور محمد العجمي وذلك لفحص الحالة ورقيا وحجز الميعاد حتى يتسنى للإدارة تنسيق دخول الحالات وعدم الزحام وإنجاز وقت الكشف على المريض.