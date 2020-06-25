جامعة أسيوط تتوصل لبرنامج جديد لكشف الاقتباس بين الملفات

تلقى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط تقرير من الدكتور شحاتة غريب شلقامي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب يفيد بقيام مركز استشارات الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة تحت إشراف الدكتورة تيسير حسن عبدالحميد عميد الكلية و بجهد متميز من الدكتور على حسين أحمد المدرس المساعد بقسم تكنولوجيا المعلومات و المدير التنفيذى للمركز بتطوير برنامج "كشف الاقتباس بين الملفات" وذلك لقياس نسبة التشابه بين الأبحاث المقدمة للطلاب وذلك لمساعدة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على معرفة نسب الاقتباس بين الطلاب.

جاء ذلك حرصا من الجامعة على تقديم أفضل الخدمات التعليمية لطلابها وسعيها إلى ضرورة ان يقوم كل طالب بانتاج بحثه بنفسه، لافتاً ان هذا البرنامج يأتى متوافقا مع استراتيجية عمل إدارة الجامعة حريصة على توفير أسس العدالة والنزاهة فى رصد وتقييم الأبحاث.

وأكد الدكتور رئيس جامعة أسيوط على حرص إدارة الجامعة على تطبيق عدداً من المبادئ الإيجابية القائمة على النزاهة والشفافية خاصة فيما يتعلق بتقييم أبحاث طلاب سنوات النقل بجميع الكليات إلكترونيا والتى جاءت كبديل لامتحانات الفصل الدراسى الثانى وذلك تزامناً مع المستجدات التى طرأت نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد والتى نتج عنها تغير نظام الامتحانات فى السنوات غير النهائية الى اما امتحانات الكترونية او ابحاث، مضيفاً ان إدارة الجامعة تسخر كافة جهودها فى تلك الاونة لصالح العملية التعليمية ولمصلحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس .

وأوضحت الدكتورة تيسير عبدالحميد ان البرنامج يهدف فى المقام الاول الى مساعدة أعضاء هيئة التدريس على معرفة الطلاب الذين قاموا بنسخ الابحاث من بعضهم بطريقة سريعة وميسرة بالاضافة الى عرض نسب الاقتباس على نافذه مع امكانية طبع تقارير بها رسومات بيانية تفصيلية عن نسب الاقتباس بين الطلاب ، كما يتيح البرنامج استخدام طرق سريعة للكشف عن الاقتباس فى حالة الابحاث كثيرة العدد كما يتيح ايضا طريقة ادق لحساب نسبة الاقتباس فى حال كان عدد الابحاث قليل.

وفى السياق ذاته أوضح الدكتور على حسين ان هذا البرنامج يتم إتاحته لأعضاء هيئة التدريس بصورة مجانية على رابط خاص على موقع الجامعه مع دليل استخدام ودعم فنى مجانى من قبل ادارة مركز الاستشارات بكلية الحاسبات والمعلومات والذى يمكن للسادة أعضاء هيئة التدريس تحميله من خلال الرابط

http://www.aun.edu.eg/arabic/news_subject.php?id=21474911092