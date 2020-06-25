آخرها التجديد.. قرارات رئيس جامعة أسيوط لدعم العمالة اليومية والموسمية

منذ بداية جائجة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عدد من القرارات لدعم ورعاية العمالة الموسمية والمتدربة والمؤقتة، سواء بالجامعة أو المستشفيات الجامعية.

"الوطن" تنشر أبرز هذه القرارات:

1- وافق الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على التجديد لكل العمالة اليومية والموسمية، وتضم العمالة المؤقتة والمتعاقدة من العاملين، وكذلك العمالة المتدربة لمدة عام، اعتبارا من 1/7 /2020 وحتى 30/6/2021.

2- توفير احتياجاتهم من الكمامات مجانا.

3- منحهم يومين إعفاء من التوقيع أسبوعيا، مع احتساب الأجر المعتاد لهم عن تلك الأيام، وذلك حفاظا على صحتهم وسلامتهم، تنفيذا لقرار الحكومة، بتخفيض عدد العمالة المتواجدة بها يوميا، ومنع التكدس.

4- حقهم في التمتع بمظلة الرعاية التشخيصية والعلاجية المقدمة للعاملين بجامعة أسيوط، بمختلف أقسام مستشفيات أسيوط الجامعية.

5- إتاحة الفرصة الملائمة بالتدريب العملي، لأكثر من 2000 شخص من العاملين بنظام المنح في مختلف أقسام مستشفيات أسيوط الجامعية، وتتنوع تخصصاتها ما بين أعمال إدارية وفنية وعمال وتهدف إلى اكتساب الخبرة اللازمة لهم، للمنافسة في سوق العمل.