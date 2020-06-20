جامعة أسيوط تستدعي المدرسين المساعدين والمعيدات وامتياز التمريض

أصدر الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، قرارا عاجلاً باستدعاء المدرسين المساعدين والمعيدات ودفعة الامتياز بكلية التمريض، وكذلك المدرسات بالمعهد الفني للتمريض وذلك للمشاركة في العمل القائم بمستشفيات أسيوط الجامعية من أجل التصدى لجائحة فيروس كورونا.

وأكد "الجمال" أن ذلك يعد استكمالاً لما يقدمه أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية الطب وشباب الأطباء من دور مشرف منذ بدء انتشار الفيروس المستجد، مضيفاً أن قراره يهدف إلى ضمان وجود جبهة طبية قوية وتكاتف جهود جميع الأفراد من أجل التصدي لهجوم فيروس كورونا والعبور الآمن بأهلنا وذوينا من المصريين حتى انتهاء الجائحة.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط، أن ذلك القرار جاء لسد النقص التي تواجهه مستشفيات الجامعة في هيئة التمريض والذى زاد مع بدء تخصيص أقسام طبية بالكامل للعزل وخاصة فى الاستقبال العام والأمراض الصدرية، مشيراً إلى حرصه على اتخاذه كافة القرارات العاجلة التي من شأنها تعزيز الخدمة الطبية المقدمة لمرضى فيروس كورونا، واستيعاب أي تزايد محتمل في أعداد المصابين، ومتابعة سير العمل بالمنظومة الطبية وإيجاد حل مناسب لأية مشكلة طارئة قد تظهر وتؤثر سلباً على حجم الخدمة المقدمة بمستشفيات أسيوط الجامعية والتى خصصت 238 سريرا لخدمة مصابى كوفيد 19، تتضمن نحو 83 سرير عناية مركزة.

وأشار " الجمال" إلى توفير جميع مستلزمات الوقاية الشخصية اللازمة لعمل الأطقم الطبية وهيئة التمريض، مع إجراء الفحوصات الطبية والمسحات فى حال الاشتباه فى أي إصابات، مع توفير الخدمة الطبية اللازمة والمناسبة لأي حالة يثبت إيجابيتها.

وكشف رئيس جامعة أسيوط عن مساواة دفعة الامتياز مالياً مع زملائهم من القائمين بالعمل فى التمريض خلال فترة جائحة الكورونا والعمل وفق ساعات نوبات المعتادة والتى لا تحتاج إلى تسكين أو إقامة، مع تشديده على اتخاذ كل الإجراءات الحاسمة مع أي محاولة للتقاعس عن الأداء الواجب القيام به أفراد الجيش الأبيض من أجل إنقاذ الأرواح والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.