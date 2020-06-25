تعافي طالبة تعرضت للإغماء بلجنة ثانوي عام في النوبارية

أصيبت طالبة بالثانوية العامة، بإحدى لجان محافظة البحيرة، بحالة إغماء أثناء تواجدها بلجنة الامتحانات بالمدرسة الثانوية بنات بغرب النوبارية.

وجرى نقلها بسيارة الإسعاف إلى المستشفى العام، حيث تلقت الإسعافات والعلاج اللازم، فيما شخص الأطباء حالتها بأنها مصابة باضطراب نفسي.

وكان مستشفى غرب النوبارية العام، استقبل الطالبة "هدى م.م" 18 سنة، مقيمة بقرية الشجاعة بالنوبارية،مصابة بحالة إغماء، وجرى وضعها على جهاز التنفس الصناعي بالمستشفى، وتبين أنها تعاني من اضطراب نفسي، بسبب ضغوط المذاكرة.

خرجت الطالبة برفقة أهلها من المستشفى،عقب تلقيها الإسعافات والعلاج اللازم، وقال مصدر طبي إن حالتها مستقرة ولا خوف من حدث مضاعفات.