الأقصر: الاشتباه في إصابة طالبة بمدرسة أم المؤمنين بكورونا

سجلت محافظة الأقصر، اليوم الأحد، أول حالة اشتباه بفيروس كورونا لطالبة داخل مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات، وذلك أثناء أدائها امتحان اللغة العربية.

وقال عبداللطيف عمران، وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر، إن الفتاة المشتبه في إصابتها بالفيروس، شعرت بالإرهاق أثناء أداء الامتحان، وجرى فحصها من قبل الزائرة الطبية، حيث جرى الاشتباه مبدئيا في إصابتها بالفيروس.

ولفت إلى أنه تقرر عدم استكمال الطالبة للامتحان، موضحا أن الأمر الآن تحت تصرف الزائرة الصحية، والتي ستقرر النتيجة بعد فحصها.

وأشار عمران، إلى أن هناك تنسيقاً بين التربية والتعليم ومديرية الصحة، لافتاً إلى أنه في حالة الاشتباه بإصابة طالب أثناء الامتحان يحق له عدم تأدية الامتحان، وأداؤه في وقت لاحق.

انطلق اليوم ماراثون امتحانات الثانوية العامة، بمادة اللغة العربية، في العاشرة صباحا، ولمدة 3 ساعات، في 56 ألفا و591 لجنة فرعية، وتسلم الطلاب بوكليت مادة الدين، لأداء امتحانها في المنزل، كإجراء احترازي لتخفيض عدد أيام الامتحانات؛ للحد من تفشي فيروس كورونا.