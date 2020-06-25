رويترز: إصابات كورونا في الخليج تتجاوز 400 ألف

تضاعف عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر فقط، ليتجاوز 400 ألف في الوقت الذي رفعت فيه تماما أكبر دولتين من الدول الأعضاء حظر تجول فرضته لمكافحة العدوى.

وحتى مساء أمس بلغ عدد الإصابات في المنطقة وفقا لحصر "رويترز"، 403163 حالة وعدد الوفيات 2346 حالة. وكان عدد الإصابات تجاوز 200 ألف في 27 مايو.

وأعلنت الإمارات مساء الأربعاء رفع حظر التجوال الليلي الساري منذ منتصف مارس مع انخفاض الإصابات عن الذروة التي بلغتها في أواخر مايو عند 900 حالة تقريبا، إلى ما بين 300 و400 في المتوسط في الأسابيع الأخيرة.

وكانت السعودية قررت الأحد رفع حظر التجول الساري منذ 3 أشهر. وسجلت المملكة أكبر عدد من الإصابات في المنطقة إذ تجاوزت حالات العدوى فيها 167200 وتجاوزت الوفيات 1380 حالة.

والكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لا يزال حظر جزئي ساريا فيها. ولم تفرض قطر وسلطنة عمان والبحرين حظر التجول في إطار التدابير التي اتخذتها لمكافحة المرض.

وتباين تخفيف القيود في منطقة الخليج إذ قادت الإمارات والسعودية خطوات إعادة فتح الأنشطة التجارية بما في ذلك المطاعم والمراكز التجارية.

ويوم الأحد ذكرت دبي التي يعتمد اقتصادها على السياحة وتجارة التجزئة، أنّها ستسمح بقدوم الزائرين الأجانب إليها اعتبارا من السابع من يوليو. ولم تعلن دولة الإمارات حتى الآن عن خطوة مماثلة على مستوى البلاد.

أما قطر التي تحتل المركز الثاني من حيث عدد الإصابات على مستوى المنطقة، فقالت إنّها ستسمح باستئناف الرحلات الجوية من الدول التي تمثل مخاطر محدودة اعتبارا من أول يوليو وتعيد فتح المراكز التجارية والأسواق بنسبة محدودة.