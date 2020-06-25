يوميات كورونا في الخليج.. ارتفاع إجمالي إصابات السعودية إلى 167267 حالة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 9.526.487، فيما وصل إجمالي الوفيات 484.960، بينما بلغت حالات الشفاء منه 5.175.316 حالة، إنه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي نشر في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، في وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول منظمة مجلس التعاون الخليجي.

ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية عربية مكونة من ست دول عربية تطل على الخليج العربي وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية، هي السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الأربعاء، تسجيل 3123 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد ليصبح الإجمالي 167267 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية.

وأكدت الوزارة السعودية، تسجيل 41 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1387 حالة وفاة، موضحة أنه تم تسجيل 2912 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 112797 حالة.

ارتفاع إجمالي الإصابات في قطر إلى 90778

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة العامة، أمس الأربعاء، 5 حالات وفاة بكورونا المستجد، ليصل عدد الوفيات إلى 104 حالات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت الوزارة القطرية، في بيان، إنه تم تسجيل 1199 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 90778.

وأشارت الصحة القطرية، إلى أنه تم تسجيل 1582 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 73083 حالة.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء القطري، أمس الأربعاء، مباشرة ما لا يتجاوز 50% من العدد الإجمالي للموظفين في القطاع الحكومي، أعمالهم بدءا من الأول من يوليو المقبل.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء تسجيل حالتي وفاة بكورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 68 حالة إضافة إلى تسجيل 655 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة البحرينية، في بيان عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن حالتي الوفاة تعود لأشخاص مصابين بكورونا المستجد، مضيفة إن الإصابات الجديدة من بينها 379 حالة تعود لعمالة وافدة فيما تعود 264 حالة لمخالطين لمصابين و 12 حالة قادمة من الخارج.

وأوضحت الصحة البحرينية، أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية بلغ 17450 بعد تسجيل 588 حالة وعدد الحالات القائمة بلغ 5544 حالة

ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في الكويت إلى 41879 حالة

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 3 حالات وفاة من بين الحالات المصابة بكورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس الكويتية.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، إن عدد الحالات التي ثبتت وتأكدت إصابتها بالمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 846 حالة. ومن بين الحالات التي رصدت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 490 حالة لمواطنين كويتيين، أي ما نسبته 57.92 % من مجموع الإصابات المسجلة، و356 حالة لجنسيات مختلفة أي ما نسبته 42.08 % من مجموع الإصابات المسجلة.

ويصبح بذلك المجموع الكلي لعدد الحالات المسجلة في الكويت، 41879 حالة، وبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 23809 حالات، وذلك بعد إعلان شفاء عدد 505 حالات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أما فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 153 حالة، وقد جرى تسجيل 3 حالات وفاة، ناتجة عن مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بكورونا المستجد، ومازالت تتلقى الرعاية والمتابعة الطبية اللازمة 8733 حالة.

ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في سلطنة عمان إلى 33536

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 1142 إصابة جديدة بكورونا المستجد منها 671 لعمانيين و471 لغير عمانيين، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 33536 و142 وفاة وتماثل 17972 للشفاء.

وذكرت الوزارة العمانية، أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3585، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.