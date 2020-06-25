تراجع جماعي للأسهم الآسيوية وسط مخاوف من تردي الاقتصاد العالمي

تراجعت مؤشرات الأسهم الآسيوية جماعيا في نهاية تعاملات، اليوم، مقتفية أثر نظيرتها الأمريكية، تزامنا مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى، بما خيب آمالا بتحقيق الاقتصاد العالمي لتعاف سريع، وتوقعات صندوق النقد الدولي السلبية بشأن أداء الاقتصاد العالمي.

وفي نهاية التعاملات، تراجع مؤشر "نيكي" بنحو 1.2% إلى 22260 نقطة، في أدنى مستوى للإغلاق منذ 15 يونيو، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقا "توبكس" بنسبة 1.2% عند 1562 نقطة.

وفي كوريا الجنوبية، انخفض مؤشر "كوسبي" إلى 2112.37 نقطة ليخسر 2.27%، وفي أستراليا، هبط مؤشر "ستاندرد آند بورز200" بنحو 2.48%.

وأغلقت أسواق الصين وهونج كونج احتفالا بعطلة رسمية، وانخفض مؤشر "إم إس سيأي آسيا" العام بنحو 0.9% في ختام جلسات اليوم.

وكانت مؤشرات الأسهم الأمريكية أنهت تداولات أمس الأربعاء وزادت خسائرها بفعل القلق من زيادة عدد الإصابات بكورونا المستجد في الولايات المتحدة خاصة في كاليفورنيا وفلوريدا، ما يهدد تعافي الاقتصاد من تداعيات الجائحة.

وحذّرت منظمة الصحة العالمية من أنّ كورونا المستجد لم يصل لذروته بعد، وبشكل خاص في دول الأمريكتين الشمالية والجنوبية.

وتوقع صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء، انكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 4.9% عام 2020، مقارنة بتوقعاته في أبريل بانكماشه بنسبة 3%.