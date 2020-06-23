وزير الخزانة البريطاني السابق يعرض خطة لدفع الاقتصاد المتضرر من كورونا

أكد وزير الخزانة البريطاني السابق، ساجد جاويد، ضرورة وجود وزارة خزانة "قوية وتحظى بالاحترام" لمساعدة بريطانيا على التعافي من أزمة فيروس كورونا، وذلك عقب مرور أشهر على استقالته من منصبه.

ودعا جاويد، في تصريحات نقلتها صحيفة "الاندبندنت" البريطانية، إلى تخفيض التأمين الوطني وضريبة القيمة المضافة بصورة مؤقتة، لمساعدة البلاد على التعافي من الدمار الاقتصادي الذي خلفته أزمة فيروس كورونا.

وناشد جاويد الحكومة بضرورة الحفاظ على مصداقية المؤسسات مثل بنك انجلترا، مؤكدًا أن الثقة في العملة البريطانية تعتمد على وزارة خزانة قوية وتحظى بالاحترام.

وقدّر جاويد أن خفض ضريبة القيمة المضافة بنسبة تتراوح من 17% إلى 20% لمدة عام سيكلف الخزانة 21 مليار جنيه استرليني، ولكن باعتبارها ضربة مالية تحدث مرة واحدة لمنح قيمة أكبر لأموال المستهلكين، ومن ثم يمكن أن يكون هذا التخفيض بمثابة أداة حيوية تضمن قدرة المؤسسات التجارية على مواجهة الأزمة والاحتفاظ بموظفيها.

وفي السياق ذاته طالب جاويد بتخفيض كبير في التأمين الوطني مؤقتًا، لتمكين أصحاب العمل من تعيين موظفين بتكلفة أقل.