مسرحية روسية تفوز بجائزة أفضل عرض مسرحي أجنبي في فرنسا

منح اتحاد النقاد السينمائيين الفرنسيين المسرحية الروسية Outside إخراج المسرحي والسينمائي الروسي، كيريل سيريبرينيكوف، جائزة أفضل عمل مسرحي أجنبي.

وأقيم العرض الأول للمسرحية في مهرجان "أفينيون" المسرحي الفرنسي، وتناول كيريل سيريبرينيكوف في مسرحيته حياة المصور الصيني رينا هانجا الذي انتحر في عام 2017 وهو في الـ30 من عمره.

وقال المخرج الروسي إنّه اطلع على أعمال المصور الفوتوغرافي الصيني بعد صدور ألبومه في دار الطباعة والنشر، وأراد أن يلتقي المصور الصيني ليقترح عليه المشاركة في مشروعه المسرحي، لكن رينا هانجا انتحر قبل لقائهما بأيام، ما كان بمثابة صدمة نفسية بالنسبة إليه، إذ شعر بأنّه خسر إنسانا قريبا.

يذكر أنّ المخرج الروسي كيريل سيريبرينيكوف قدم فيلم "التلميذ" والذي تم من خلاله تكريمه في مهرجان "كان" السينمائي عام 2016 بجائزة "فرانسوا شاليه" والتي تمنح منذ عام 1997 لإخراج أفضل فيلم يعكس وقائع العالم.

وقدم "كيريل" فيلم آخر هو "الصيف" والذي يروي قصة حياة موسيقي الروك الروسي الشهير، فيكتور تسوي، والذي اختارته صحيفة Cahiers du cinеma الفرنسية منذ عامين في تصنيف أفضل 10 أفلام عام 2018.