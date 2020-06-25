جامعة مطروح: الموافقة على مشروع لائحة وحدة المعامل والأجهزة العلمية

أعلن الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح موافقة مجلس الجامعة على مشروع لائحة وحدة المعامل والأجهزة العلمية بالجامعة، وأن الوحدة تعد بمثابة بيت خبرة معرفى يقدم المشورة الفنية والإدارية والدعم الفنى لجميع كليات الجامعة، فيما يخص المعامل والأجهزة العلمية.

وقال "النجار" ،اليوم، إن مهام الوحدة تتمثل في تزويد البنك القومى للمعامل والأجهزة العلمية بالجامعات المصرية ببيانات الأجهزة العاملة بكليات الجامعة، مساعدة الباحثين بالجامعة والجامعات الأخرى، وإرشادهم عن مكان تواجد الأجهزة بمعامل الجامعة وحالتها والمشرفين عليها، الإشراف على عمليات الصيانة، وترشيد شراء الأجهزة العلمية ومنع الازدواجية فى الشراء، والمساهمة فى تدريب الكوادر الفنية على الأجهزة المتواجدة فى معامل كليات الجامعة.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات المصرية وافق فى ٢٨-٢-٢٠١٥على إنشاء مركز وحدة بكل جامعة تحت مسمى "وحدة المعامل والأجهزة العلمية"، تهدف لتسجيل جميع المعامل الموجودة بالجامعة، وما تحويه من أجهزة معملية وبحثية، والإشراف على عمليات الصيانة وتوفير مستلزمات التشغيل وتحديث بيانات تلك الأجهزة، وما يطرأ عليها من تعديلات بصورة دورية، وتزويد البنك القومى المعامل والأجهزة العلمية بالجامعات المصرية بجميع البيانات المطلوبة عن هذه الأجهزة.