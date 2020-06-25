السبت.. تدشين مبادرة الرئيس لفحص وعلاج الأمراض المزمنة في الدقهلية

أعلن الدكتور عبد اللطيف مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، البدء في فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بوحدات الرعاية الصحية ابتداء من يوم السبت المقبل 27 يونيو.

وأضاف مكي في تصريح صحفي، أنه سيتم العمل بالمبادرة من خلال 32 مركز طب أسرة بالإضافة إلى جميع مستشفيات صحة الدقهلية موزعين على جميع مراكز المحافظة.

وأشار إلي أن الخدمات الصحية المقدمة عبارة عن الكشف والمتابعة وعمل الأشعة والتحاليل للأمراض المزمنة " ضغط - سكر "سواء بالمستشفيات الحكومية ومراكز طب الأسرة ومراكز التحاليل والأشعة الخاصة المتعاقد معها من قبل وزارة الصحة وذلك جميعها على نفقة الدولة