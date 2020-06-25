الكاثوليك تنفي دعوة بابا الفاتيكان لتوحيد الأديان: كلام يفتقد للمنطق

أكد الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركيّة للأقباط الكاثوليك مسؤول المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، أن البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، لم يدعو إلى توحيد كل الأديان في ديانة واحدة، وأن هذا لم يذكر أبدا في أي من تعاليم الكنيسة الكاثوليكية.

ونفى باخوم، في بيان رسمي، ما أشيع مؤخرا بين وسائل التواصل الاجتماعي وتناقلته عن برنامج لإحدي القنوات الفضائية يتحدث عن تعاليم وأقوال للبابا فرنسيس دون أي مرجعية أو توثيق لما قيل.

وقال باخوم: "مع كل الاحترام لإدارة القناة، إلا أننا نجد فقدانا كاملا للموضوعية والمصداقية، والتعرض لتعاليم وعقيدة الغير، وفقدان للمنطق في الحوار والعرض".

وتابع باخوم: "ذكر البرنامج تصريحات وتعاليم إلى البابا فرنسيس دون أي مرجعية لوثائق أو مصادر رسمية من الفاتيكان، أو من الكنيسة الكاثوليكية بصفة عامة. وبالتالي خالية من أي صحة، إذ خلط البرنامج بين أمرين: الأول، مفهوم التعاون والحوار بين الأديان والاتفاق على قيم إنسانية تدفعنا للتعايش السلمي واحترام ديانة الآخر، وهو شيء نسعى له جميعا، والثاني التوحيد أي مزج كل الأديان في ديانة واحدة وهذا لم يذكر أبدا في أي من تعاليم الكنيسة الكاثوليكية".

وأوضح مسؤول المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، أنه بناء عليه تم التواصل بالفعل مع القناة، وطلب حذف الفيديو وتقديم اعتذار رسمي، ومقاطعة القناة وإيقاف كل وسائل التعاون معها حتى صدور الاعتذار الرسمي.