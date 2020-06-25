2632 طالبا يالبحر الأحمر أدوا امتحان الثانوية.. وأبناء مرسى علم قطعوا مسافة 160 كيلو مترا

أدى 2632 طالبا بمدارس البحر الأحمر، اليوم الخميس، امتحان اللغة الإنجليزية موزعين على 16 لجنة وسط حالة من الانضباط والالتزام بالإجراءات الوقائية، وفتح بوابات تعقيم للطالبات، وقياس درجة الحرارة لهن قبل دخول اللجان، وتشديدات أمنية بمحيط اللجان لتوفير الهدوء للطلبة.

وشهدت لجان مدرسة الغردقة الثانوية بنات دخول طالبات الثانوية العامة، لأداء امتحان (اللغة الإنجليزية)، عن طريق ممرات آمنة لمنع التزاحم على بوابات الدخول بين الطالبات.

كما شهد محيط لجان الثانوية العامة بالبحر الأحمر، حالة من الهدوء، وسط إجراءات أمنية مشددة لحماية الطلاب ومنع اقتراب ذويهم في محيط اللجان لمراعاة الحفاظ على المسافة الآمنة والتباعد بين المواطنين لتوفير الهدوء للطلاب.

ووفر رئيس مدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر أتوبيس لنقل طلاب 18 طالبا بالقسمين العلمى والأدبي قرية ابوغصون لتأدية امتحانات الثانوية العامة بلجنة مرسى علم والتي تمتد المسافة بينهما إلى 160 كيلو مترا ذهاب وعودة وذلك في ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بالاهتمام بمنظومة التعليمية لأبناء جنوب البحر الأحمر، مشيرا إلى أن ذلك يسهم فى زيادة الوعى التعليمى لأبناء الجنوب متمنيا لهم التوفيق والنجاح الدائم

ومن جانبه أوضح هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر أنه يتابع بصفة الدورية المرور علي جميع اللجان للإطمئنان من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ، لافتاً إلى توفير عدد 10 مدرسين من خارج لجان الإمتحانات لتنظيم حركة دخول واصطفاف الطلاب وتنظيم المسافات المتباعدة عن كل طالب أثناء دخول اللجنة.

بالإضافة إلي تواجد عضو ضبط جودة من التطوير التكنولوجي لتصوير كافة الإجرارات الاحترازية التي قامت بها المديرية وتصويرها في بث مباشر لغرفة العمليات بالوزارة .

كما أوضح اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة بأن المدينة قامت بعمل صدادات مرورية لمنع دخول أولياء الأمور حيز اللجان حفاظاً علي سلامتهم ومنع التكدس والازدحام أمام اللجان ، مضيفاً بأن المدينة تقف جنباً إلي جنب مع مديرية التربية والتعليم في توفير كافة الاحتياجات المطلوبة من صنادق وأكياس قمامة لرفع مخلفات الكمامات التي يتم توزيعها علي الطلاب قبل بدء الإمتحانات