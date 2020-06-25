لتجنب العدوى.. نصائح يجب اتباعها عند صرف العلاوات الخمس من مكتب البريد

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بدء صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، أول يوليو المقبل، على أن يتم صرف أول دفعة مع معاش شهر يوليو المقبل، وتصرف الدفعة الثانية مع معاش شهر أكتوبر المقبل والدفعة الثالثة مع معاش شهر يناير 2021 والدفعة الأخيرة مع معاش شهر أبريل 2021.

وكانت قد أتاحت الوزارة، أمس، الاستعلام الكترونيًا عن استحقاق صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، من خلال موقع الهيئة القومية للتأمينات ببطاقة الرقم القومي.

ولتجنب التزاحم والتدافع على مكاتب البريد لصرف العلاوات للحد من انتشار الفيروس في التجمعات، تستعرض "الوطن" عددا من النصائح يجب اتباعها في حال التواجد في البريد المصري:

- الحرص على ترك مسافة لا تقل عن مترين بين العميل والآخر.

- تجنب أي من الأسطح الموجودة داخل فروع مكاتب البريد إلا للضرورة.

- استخدام المناديل ذات الاستخدام الواحد والتخلص منه عقب الاستعمال.

- استخدام المطهر الكحولي داخل فرع البريد لتطهير اليدين فور لمس أي من الأسطح.

- اتباع تعليمات السلامة المعلن عنها داخل فروع البريد المختلفة.