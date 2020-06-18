التأمين: صرف أول دفعة من العلاوات الخمس يوليو المقبل مع المعاشات

قال محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إنه منذ عام 2014 حتى الآن تضاعفت المعاشات بقيم غير عادية قد تصل إلى 200 بالمئة، إذ وصلت قيمة المعاشات في بداية 2014 إلى 86 مليار جنيه سنويا، بينما وصلت في العام المالي 2020-2021 إلى تصل 240 مليار جنيه سنويا.

وأضاف "سعودي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على شاشة التلفزيون المصري، أن قوانين زيادات المعاشات تضمنت أنه عند خروج المؤمن عليه للمعاش يصبح لديه 5 علاوات تتواجد في وعاء الأجر المتغير، موضحا أن الخمس علاوات كان يأخذ عليها المؤمن عليه ميزة إضافية بعد حساب معاش الأجر المتغير 80 بالمئة، لافتا إلى أنه وفقا للقانون الجديد تم إلغاء مفهوم "الأجر المتغير" واستبداله بـ"الأجر الشامل".

وأشار إلى أنه اعتبارا من 1 يوليو 2006 لم تتضمن الميزة المتعلقة بالعلاوات الخمس في قوانين زيادة المعاشات، فتم رفع دعاوى قضائية كان آخرها حكم صدر من المحكمة الإدارية العليا لم يعطي الحق لأصحاب المعاشات، فتم عرض الأمر للقيادة السياسية فتم إصدار توجيه رئاسي بحل المشكلة وتحقيق المساواة بين الفئات، وبالفعل تم إعداد مشروع قانون من قبل مجلس الوزراء وتم عرضه على مجلس النواب وأقره وصدق عليه الرئيس.

وأوضح أن عدد المستفيدين من الحكم نحو 2 مليون و400 ألف بتكلفة سنوية 7 مليارات جنيه، والمتجمد 28 مليار جنيه، لافتا إلى أن القانون نص على منح أصحاب تلك المعاشات متجمد لمدة 5 سنوات، مؤكدا على أنه سيتم صرفها مع المعاش اعتبارا من 1 يوليو المقبل، مشيرا إلى أن المتجمدات سيتم صرفها على 4 دفعات بحيث يتم صرف أول دفعة في مطلع يوليو 2020، والثانية في مطلع أكتوبر 2020، والدفعة الثالثة في مطلع يناير 2021، والرابعة في مطلع أبريل 2021.