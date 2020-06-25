مصادر: رجاء الجداوي في شبه غيبوبة ولا تستطيع الحركة أو النطق إلا نادرا

كشفت مصادر طبية بمستشفى العزل في الإسماعيلية، أن الفنانة رجاء الجداوى لا تزالت بالعناية المركزة، لكن حالتها الصحية متدهورة بشكل كبير، مشيرا إلى أنها نقلت منذ أيام على جهاز تنفس حنجري متصل بأنبوب أنفية؛ لتوصيل الأوكسجين إلى الرئتين بعد فشل جهاز سناب الذي كانت موضوعة عليه، طوال الـ24 يوم الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن الحالة النفسية للفنانة رجاء الجداوي تأثرت كثيرا بعد إيجابية التحليل الثالث للفيروس، وتأثرت أكثر بسب شائعات الوفاة المتتالية التي تداولها عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كان آخرها منذ ساعات قليلة.

وأضافت المصادر أن الفنانة رجاء الجداوي تعاني من تليف في الرئتين وضيق شديد في التنفس لقلة نسبة الأوكسجين، مشيرا إلى أنه بوضعها على الجهاز الحنجري تعوض النسبة المفقودة من الأوكسجين للرئتين الأمر الذي يؤدى إلى انتظام التنفس مع استمرار وجود الجهاز، وتمنح أدوية لكي تتعايش مع الوضع الحالي وهي في حالة تشبه الغيبوبة بسبب الأدوية ولا تستطيع النطق أو الحركة إلا نادرا.

يشار إلى أن مر على وجود الفنانة رجاء الجداوى بمستشفى عزل أبوخليفة 33 يوما قضت منهم 24 يوما فى العناية المركزة و9 أيام أولى فى العناية العادية، وبداية من يوم الثلاثاء 7 يونيو الجارى تم نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة بالدول الأول من المستشفى بعد تعرضها لبعض الأعراض الشديدة ومنها إرتفاع شديد فى درجة الحرارة وألام فى الصدر وضيق فى التنفس وتم وضعها على جهاز تنفس صناعى متصل بسباب لنقل الهواء إلى الرئتين عبر الفم أو الأنف، وتم حقنها بجرعة بلازما المتعافين يوم السبت 11 يونيو إلا أن الحالة لم تتحسن كثيرا بسبب مشاكل بالرئتين وتدهورت الحالة الصحية منذ 3 أيام حيث تم تغيير جهاز التنفس بجهاز حنجرى ومازالت الحالة كما هى بحسب ما قالته المصادر الطبية