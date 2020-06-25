طلاب الثانوية يختلفون حول امتحان الإنجليزي: صعب أم سهل؟

تباينت آراء طلاب الثانوي العام، اليوم، حول مستوى امتحان اللغة الإنجليزية في عدد من المحافظات، حيث أكد البعض سهولته بينما رأى آخرون أنه كان صعبا ويشمل على أسئلة تحتاج إلى المزيد من التفكير.

وفي بورسعيد اتفقت آراء طلاب الثانوية العامة، اليوم، على صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية، مشيرين إلى أنه احتوى على أجزاء غير مفهومة خاصة في أسئلة الاختيارات.

وقال الطالب فادي سعد بمدرسة بورسعيد العسكرية بنين، إن أسئلة القصة والترجمة جاءت مرضية، بينما باقي الأسئلة خاصة التي بها اختيارات كانت غير مفهومة.

أما طلاب الوادي الجديد فأكدوا أن الامتحان فوق مستوى الطالب المتوسط، وقالت الطالبة نغم نشأت، إن الامتحان في مجمله سهل ولكن يوجد به بعض الكلمات في الترجمة غير متداولة.

وفي بورسعيد، رأى طلاب الثانوية العامة أن امتحان اللغة الإنجليزية كان في مستوى الطالب المتوسط، إلا أنه لم يخل من الأسئلة التي تميز الطالب المتفوق.

وقالت الطالبة هدى محمود، إن "الامتحان كان يحتاج إلى تركيز شديد، واستهلك كل الوقت، ورغم أن أجزاء الاختياري والقصة كانت سهلة، إلا أن سؤال الترجمة والقطعة كان يحتاج إلى قراءة جيدة وفهم عال لنتمكن من الإجابة الصحيحة".

وتباينت آراء طلاب الثانوية العامة بالسويس حول امتحان اللغة الإنجليزية، حيث رأى بعضهم أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، بينما اشتكى آخرون من صعوبة الأسئلة، مؤكدين أنها كانت مختلفة عن نماذج "البوكليت" السابقة.

الأمر نفسه ينطبق على طلاب بني سويف، حيث تباينت آراؤهم حول امتحان اللغة الإنجليزية، إذ أكد بعضهم على سهولته فما رأى البعض وجود بعض النقاط الصعبة خاصة سؤال الاختيار، كذلك وجود بعض الكلمات الجديدة في سؤال القطعة.